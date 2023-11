Kiwior Milan: previsto un incontro in questi giorni. Le novità sul futuro del difensore centrale dell’Arsenal. I dettagli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il calciomercato Milan è fortemente interessato a Jakub Kiwior.

Il difensore centrale vorrebbe lasciare l’Arsenal per trovare più spazio e i suoi agenti sono attualmente in Italia. Previsto un incontro in questi giorni.