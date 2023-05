Vranckx Milan: la situazione sul futuro del belga. Ecco i dettagli sulla situazione prestito e riscatto del centrocampista rossonero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Vranckx è in bilico e non si ha ancora la certezza su cosa accadrà.

Il calciatore belga non ha fatto abbastanza per meritare un investimento da 12 milioni, per questo i rossoneri potrebbero rinnovare il prestito.