Tomiyasu Milan, NOVITA’ in arrivo sul difensore dell’Arsenal. Le ultime sul futuro del giapponese dopo le ultime voci di mercato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sono novità sul futuro di Takehiro Tomiyasu dopo l’interesse di Inter in estate e il Milan a gennaio.

Il difensore giapponese, accostato al mercato Milan e che è stato vicinissimo a lasciare il club inglese in prestito, adesso è pronto a rinnovare il contratto con l’Arsenal in scadenza a giugno 2025. Al momento, ha raccolto 73 presenze con la maglia dell’Arsenal segnando un gol, servendo 6 assist e rimediando 5 ammonizioni e un’espulsione. In nazionale maggiore è a quota 41 presenze, con un gol segnato.