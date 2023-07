Pulisic Milan: grande colpo anche per il marketing. I dettagli e le ultime sul passaggio dell’esterno statunitense in rossonero

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic al Milan è un grande colpo anche sotto il punto di vista del marketing.

Pulisic, nonostante i 24 anni di età, è già un simbolo del calcio in America. Ed il suo passaggio ad un club americano come il Milan rappresenta l’ennesimo passo in avanti del movimento calcistico statunitense.