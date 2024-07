Fofana Milan: affare più LONTANO, ecco cosa rende la TRATTIVA per il centrocampista francese in salita. La POSIZIONE dei rossoneri e le ULTIME sull’operazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per Fofana è in salita e bisognerà capire se il Milan aspetterà o virerà su altri obiettivi.

Infatti, il Monaco non intende fare sconti per il suo centrocampista, seppur in scadenza nel 2025. Forte degli interessi di Manchester United e Atletico Madrid, la richiesta è di 35 milioni. Il Milan, proprio per lo status contrattuale del giocatore e il suo sì all’offerta rossonera (2.5 milioni a stagione), ragiona su 15 milioni più bonus, ma finora non ha inviato una proposta ufficiale a Montecarlo.