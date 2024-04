Calciomercato Milan: stasera West Ham Tottenham, almeno tre osservati speciali dai rossoneri

Stasera in Premier League andrà in scena West Ham Tottenham. Almeno tre osservati speciali dal calciomercato Milan

Il calciomercato Milan stasera punterà gli occhi su West Ham Tottenham in programma al London Stadium per la 31esima giornata di Premier League. Come riportato da Calciomercato.com ci sono infatti diversi giocatori che possono rappresentare un obiettivo di per i nostri club di Serie A, tra cui i rossoneri:

nello specifico si tratta di Timo Werner, attaccante oggi in prestito agli Spurs e di proprietà del Lipsia in passato corteggiato da Inter e Milan, ma anche di Giovani Lo Celso e Pierre Emile Hojbjerg, centrocampisti con caratteristiche opposte ma entrambi in scadenza al 30 giugno 2025 e quindi con un solo anno di contratto rimasto. Ma anche di Kalvin Phillips, oggi in prestito al West Ham, corteggiato dalla Juve a gennaio e di proprietà del Manchester City, e accostato anche ai rossoneri.