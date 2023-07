Musah-Milan, ci siamo? Parla Fabrizio Romano

Calciomercato Milan, resta caldissima la pista che porta a Musah del Valencia: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Intervenuto a SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato così di Musah, obiettivo del calciomercato Milan:

Da quello che so il Milan ha confermato al Valencia di voler affondare per Musah: non c’è stata un’offerta scritta, ma una chiacchierata in cui i rossoneri hanno detto di voler arrivare ai 17 milioni. Il Milan sta trattando tanti giocatori