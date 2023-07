Calciomercato Milan, ecco cosa filtra sul fronte Reijnders

Calciomercato Milan, c’è ancora distanza con l’AZ Alkmaar per Reijnders: ballano 5 milioni tra domanda e offerta

Come riportato da Tuttosport, ballano ancora 5 milioni tra il Milan e l’AZ Alkmaar per Reijnders, centrocampista individuato da tempo da Pioli come innesto prioritario per la propria mediana.

I rossoneri hanno messo sul piatto, bonus compresi, 20 milioni di euro mentre il club olandese continua a chiederne 25. Si lavorerà con ottimismo nelle prossime ore per colmare le distanze ben sapendo che il classe ’98 ha già un accordo con il Diavolo sulla base di un quinquennale da 1.7 milioni a stagione.