Calciomercato Milan, Torreira-Bakayoko per vincere in Europa

Stefano Pioli ha chiesto 22 titolari per la prossima stagione, Maldini e Massara pronti ad accontentarlo con Torreira e Bakayoko

Stefano Pioli aveva chiesto 22 titolari per la prossima stagione, il tecnico rossonero è riuscito a far rendere al massimo i giocatori a disposizione, due su tutti: Kessié e Bennacer. Il dinamico duo della linea mediana rossonera ha giocato ininterrottamente quasi tutte le partite post-lockdown, nella prossima stagione però serviranno dei ricambi all’altezza.

Proprio in quest’ottima vanno inquadrati i nomi di Bakayoko e Torreira, due giocatori su cui il Milan sta lavorando in sede di calciomercato: entrambi rappresentano i ricambi ideali per Kessié e Bennacer, altri due titolari per puntare alla qualificazione in Champions e, perché no, puntare alla vittoria dell’Europa League.