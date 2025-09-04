Calciomercato Milan, Thiaw al Newcastle? C’è il retroscena sul trasferimento del centrale tedesco in Premier League

Calciomercato Milan, spunta il retroscena sulla cessione di Malick Thiaw al Newcastle: ecco come è andata la trattativa

La rivoluzione rossonera prosegue, ma il mercato estivo ha riservato una mossa inaspettata che ha scosso le fondamenta del calciomercato Milan. Dopo l’addio di Sandro Tonali, il club ha dovuto salutare un altro pezzo pregiato della sua difesa: il talentuoso centrale Malick Thiaw. Il difensore tedesco, acquistato dal Newcastle per 35 milioni di sterline, è stato al centro di un retroscena rivelato dalla BBC, che offre uno spaccato interessante su come si sia concretizzata la sua cessione.

L’operazione non è stata frutto di una trattativa estenuante o di un’offerta irrinunciabile, ma è nata da una semplice conversazione tra l’atleta e un consulente per le alte prestazioni, Paul Winsper, che ha lavorato in passato per il club inglese. La scena si è svolta nel Lake District, dove Thiaw si trovava in ritiro prima che il suo trasferimento venisse finalizzato. Come racconta Winsper stesso, l’opportunità di trasferirsi nel North East è emersa in un momento di relax, trasformando una chiacchierata informale in un vero e proprio corteggiamento.

“Eravamo tutti nella stessa casa”, ha spiegato Winsper. “Ci scherzavamo sopra: ‘Dai, vieni a giocare a Newcastle!’. Mi ha chiesto: ‘Com’è?’. Ho risposto: ‘Fantastico’. Ho vissuto negli Stati Uniti per 16 anni e ho sempre desiderato tornare nel North East e ritrovare le mie radici. È stato fantastico poter vendere un po’ del North East a Malick e fargli sapere che posto meraviglioso è. Più tardi ho ricevuto un suo messaggio che diceva: ‘È fatta. Ci sto’”.

Il retroscena svela una verità lampante: l’attrazione del Newcastle non si limita alle cifre astronomiche o alla Premier League, ma si fonda su un’identità forte e una comunità unita. Il fascino del club inglese, supportato da una proprietà solida e ambiziosa, è stato sufficiente a convincere Thiaw a seguire le orme del suo ex compagno di squadra Tonali, ceduto anch’esso in questa sessione di mercato. L’addio di Malick Thiaw, un giocatore che aveva conquistato la fiducia dei tifosi milanisti e del nuovo direttore sportivo Igli Tare, lascia un vuoto significativo nella retroguardia rossonera.

Per Allegri, il nuovo allenatore del Milan, la partenza di Thiaw è una sfida in più da affrontare. Il tecnico, noto per la sua abilità nel costruire difese solide, dovrà trovare rapidamente un sostituto all’altezza per garantire la competitività della squadra in vista della prossima stagione.