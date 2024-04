Calciomercato Milan, Tevez svela il retroscena: «Ecco come è andata, in futuro mi piacerebbe..»

Tevez, intervistato da la Gazzetta dello Sport, ha raccontato i retroscena della trattativa che lo ha visto vicino al calciomercato Milan

Le parole di Carlos Tevez, intervistato da la Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante ha raccontato i retroscena della trattativa che lo ha visto vicino al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Dovevo andare al Milan ma non dipese ne da me ne da Galliani. C’è stata sempre molta stima e molto rispetto. Poi ogni volta che giocavo contro il Milan facevo benissimo. La Juve si mosse bene, un po’ anche in segreto e riuscì a prendermi. Chissà che però le strade con il Milan non si possano incrociare di nuovo. Magari da tecnico..»