Mercato Milan, due nomi per il vice Theo Hernandez: ecco quali! Furlani aggiunge due nomi alla lista di mercato

Per quanto riguarda il mercato rossonero in entrata, Furlani vuole mettere in pausa per dare spazio alle cessioni. L’idea, però, è quella di riprendere il percorso e ripartire cercando un terzino sinistro.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, i nomi più caldi sono due. Quello di Calafiori del Basilea e quello di Juan Mirante del Betis.