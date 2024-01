Calciomercato Milan: Taremi verso l’Inter! Comunicata la trattativa al Porto, i dettagli

Mehdi Taremi, vicino al calciomercato Milan in estate, sarà un giocatore dell’Inter. Comunicazione arrivata al Porto

Mancano solo le visite mediche poi Taremi, vicino al calciomercato Milan, sarà un giocatore dell’Inter.

Come riportato da Gazzetta.it il Porto ha ricevuto la richiesta ufficiale del club nerazzurro per mettere sotto contratto l’attaccante iraniano svincolato dal prossimo 1° luglio. Tutto pronto dunque, le parti hanno limato i dettagli del trasferimento e si risentiranno dopo la fine dell’avventura in Coppa d’Asia