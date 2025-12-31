Calciomercato Milan, Tare tiene in caldo anche il nome di Luiz Felipe: tutti i pro e i contro dell’operazione relativa all’ex Lazio

Calciomercato Milan, tra le ipotesi vagliate per la difesa resta in corsa anche l’ex Lazio Luiz Felipe: pro e contro dell’operazione

Il calciomercato del Milan continua a muoversi lungo i binari della sostenibilità e delle opportunità dell’ultimo minuto. L’ultimo nome finito sul taccuino di Igli Tare è una vecchia conoscenza del nostro campionato: Luiz Felipe. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il centrale italo-brasiliano rappresenta l’occasione ideale per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri senza intaccare pesantemente il bilancio.

Calciomercato Milan, un “fedelissimo” di Tare per la difesa

Luiz Felipe non è un nome nuovo per il dirigente rossonero. I due hanno condiviso anni importanti alla Lazio, dove il difensore si è affermato come uno dei centrali più affidabili della Serie A:

Occasione di mercato: Attualmente in forza al Rayo Vallecano , Luiz Felipe si trova in una situazione contrattuale di grande vantaggio per chi acquista: il suo accordo con il club spagnolo scadrà tra soli sei mesi. Questo permetterebbe al Milan di prelevarlo per una cifra simbolica o un indennizzo minimo.

L'identikit di Allegri: Il giocatore risponde perfettamente ai requisiti chiesti dal mister: ha "passato" (conoscenza profonda del calcio italiano) ed esperienza internazionale, avendo giocato competizioni europee con i biancocelesti.

L’incognita fisica: il nodo della forma

Nonostante l’appeal tecnico ed economico, l’operazione presenta una controindicazione non trascurabile: