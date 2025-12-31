Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare tiene in caldo anche il nome di Luiz Felipe: tutti i pro e i contro dell’operazione relativa all’ex Lazio
Calciomercato Milan, tra le ipotesi vagliate per la difesa resta in corsa anche l’ex Lazio Luiz Felipe: pro e contro dell’operazione
Il calciomercato del Milan continua a muoversi lungo i binari della sostenibilità e delle opportunità dell’ultimo minuto. L’ultimo nome finito sul taccuino di Igli Tare è una vecchia conoscenza del nostro campionato: Luiz Felipe. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il centrale italo-brasiliano rappresenta l’occasione ideale per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri senza intaccare pesantemente il bilancio.
Calciomercato Milan, un “fedelissimo” di Tare per la difesa
Luiz Felipe non è un nome nuovo per il dirigente rossonero. I due hanno condiviso anni importanti alla Lazio, dove il difensore si è affermato come uno dei centrali più affidabili della Serie A:
- Occasione di mercato: Attualmente in forza al Rayo Vallecano, Luiz Felipe si trova in una situazione contrattuale di grande vantaggio per chi acquista: il suo accordo con il club spagnolo scadrà tra soli sei mesi. Questo permetterebbe al Milan di prelevarlo per una cifra simbolica o un indennizzo minimo.
- L’identikit di Allegri: Il giocatore risponde perfettamente ai requisiti chiesti dal mister: ha “passato” (conoscenza profonda del calcio italiano) ed esperienza internazionale, avendo giocato competizioni europee con i biancocelesti.
L’incognita fisica: il nodo della forma
Nonostante l’appeal tecnico ed economico, l’operazione presenta una controindicazione non trascurabile:
- Il recupero post-infortunio: Luiz Felipe è reduce da un infortunio fastidioso che lo ha tenuto lontano dai campi nell’ultima parte del 2025. Il Milan dovrebbe dunque mettere in preventivo un periodo di riatletizzazione prima di vederlo al top della condizione.
- La scelta strategica: Tare sta valutando se puntare su un usato sicuro come Luiz Felipe o rischiare un investimento più oneroso per profili come Kim o Gatti, tenendo sempre conto che la priorità è non chiudere il bilancio in rosso.