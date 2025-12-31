Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare spiazza tutti! Contatto col club di Premier League, c’è il nome a sorpresa per gennaio
Calciomercato Milan, primi contatti con il Nottingham Forest: nel mirino c’è il difensore centrale Francisco Morato. Può arrivare in prestito
Il calciomercato invernale del Milan non si ferma ai nomi più altisonanti. Mentre Massimiliano Allegri continua a spingere per profili di “passato” e sicuri come Federico Gatti o Joe Gomez del Liverpool, la dirigenza rossonera sta esplorando piste alternative in Inghilterra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’ultima idea porta a Morato, possente difensore centrale del Nottingham Forest.
Calciomercato Milan, identikit del colosso: chi è Francisco Morato
Brasiliano, classe 2001, Morato (all’anagrafe Felipe Rodrigues da Silva) rappresenta perfettamente quel mix di fisicità e gioventù che Igli Tare sta cercando per completare il pacchetto arretrato:
- Fisicità dominante: Con i suoi 192 centimetri d’altezza per 88 kg, è un “gigante” d’area di rigore, abilissimo nel gioco aereo (62% di duelli vinti) e dotato di un piede sinistro educato per la costruzione dal basso.
- Esperienza europea: Cresciuto nel Benfica, dove ha collezionato presenze importanti anche in Champions League, si è trasferito al Nottingham Forest nell’estate 2024 per circa 11-15 milioni di euro. In Premier League ha dimostrato di poter reggere ritmi elevatissimi, pur non essendo sempre un titolare inamovibile in questa stagione.
La strategia di Allegri e il mercato
Nonostante l’interesse della società per Morato, Allegri preferirebbe un giocatore già “pronto” e conoscitore della Serie A. Tuttavia, il brasiliano resta un’opzione concreta qualora le trattative per Gatti (nello scambio con Nkunku) o per il prestito di Gomez non dovessero andare in porto entro metà gennaio.
- Costi e formule: Il Milan punta a un prestito con diritto di riscatto, sfruttando i buoni uffici con i club inglesi e la necessità del Forest di far quadrare i conti dopo le spese folli delle ultime sessioni.