Mercato Milan, contatti in corso con la Juve: Gatti sul piatto, spunta la contropartita a sorpresa

Mercato Milan, il club rossonero continua a dialogare con la Juve per Federico Gatti: spunta Nkunku come contropartita più conguaglio

Il mercato invernale del Milan sta entrando in una fase di fibrillazione strategica. Al centro delle discussioni c’è un possibile scambio che risolverebbe in un colpo solo le necessità di Massimiliano Allegri e le esigenze di bilancio del club. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è ancora viva l’ipotesi di un’operazione incrociata con la Juventus che porterebbe Federico Gatti a Milanello e Christopher Nkunku a Torino.

Mercato Milan, i numeri dell’affare: Gatti più conguaglio

L’operazione si basa su una valutazione chiara dei due cartellini, che permetterebbe a entrambe le società di far quadrare i conti:

Valutazioni a confronto: Il Milan valuta Nkunku circa 35 milioni di euro , una cifra che permetterebbe di evitare minusvalenze rispetto all’investimento estivo. Gatti, d’altro canto, ha una valutazione di mercato di 20 milioni .

Il conguaglio: Per colmare il gap tecnico ed economico, la Juventus dovrebbe versare nelle casse rossonere circa 15 milioni di euro. Questa liquidità sarebbe fondamentale per Igli Tare per finanziare altri colpi in entrata, come il giovane Souza.

La concorrenza turca resta in pole

Nonostante il fascino dello scambio in Serie A, il futuro di Nkunku sembra ancora pendere verso Istanbul: