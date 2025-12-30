Calciomercato Milan, Tare sfoglia la margherita: chi al posto di Nkunku? Tutti i nomi sul taccuino del DS

Calciomercato Milan, se dovesse partire Nkunku i rossoneri tornerebbe a caccia di un altro attaccante: tutti i nomi sul taccuino del DS

La possibile partenza di Christopher Nkunku verso il Fenerbahçe ha aperto un dibattito serrato in via Aldo Rossi. Se il francese dovesse davvero salutare dopo soli sei mesi, la dirigenza rossonera si troverebbe davanti a un bivio strategico: investire sul futuro o puntare sull’immediato per non compromettere la rincorsa scudetto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le opzioni sul tavolo di Igli Tare sono diverse e delineano scenari opposti.

Calciomercato Milan, linea verde o garanzie?

La prima strada porta a Sidiki Cherif, talento classe 2006 dell’Angers. Il ragazzo è un profilo monitorato con attenzione anche per la sua vicinanza al mondo Puma, sponsor tecnico rossonero. Tuttavia, con il ritorno alla base di Francesco Camarda previsto per l’estate 2026, la società si interroga sulla reale necessità di inserire un altro giovanissimo che rischierebbe di trovare poco spazio.

La seconda via, decisamente più pragmatica e gradita a Massimiliano Allegri, conduce a nomi pronti all’uso:

Mauro Icardi: L’ex Inter è il sogno per l’attacco, ma l’operazione è legata a doppio filo al Galatasaray e a Osimhen . I turchi non lo libereranno finché il nigeriano non tornerà dalla Coppa d’Africa, rendendo i tempi troppo lunghi per il mercato di gennaio.

L’ex Inter è il sogno per l’attacco, ma l’operazione è legata a doppio filo al Galatasaray e a . I turchi non lo libereranno finché il nigeriano non tornerà dalla Coppa d’Africa, rendendo i tempi troppo lunghi per il mercato di gennaio. Darwin Nuñez: Già sondato in estate, l’uruguaiano dell’Al-Hilal resta una suggestione complicata. L’ostacolo principale è l’ingaggio faraonico percepito in Arabia, decisamente fuori dai parametri rossoneri.

Già sondato in estate, l’uruguaiano dell’Al-Hilal resta una suggestione complicata. L’ostacolo principale è l’ingaggio faraonico percepito in Arabia, decisamente fuori dai parametri rossoneri. Jean-Philippe Mateta: Il bomber del Crystal Palace aspetta una chiamata dall’Italia, ma la richiesta di 40 milioni di euro degli inglesi spaventa il Milan, attento a non appesantire il bilancio dopo l’arrivo di Füllkrug.

L’equilibrio di Tare

Con un mercato che vede già caldi i nomi di Skriniar e Kim per la difesa, la scelta del post-Nkunku sarà decisiva. Il Milan cerca un profilo che non necessiti di adattamento, capace di integrarsi subito nel 4-3-3 di Allegri per mantenere il fiato sul collo dell’Inter.