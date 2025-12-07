Calciomercato Milan, la linea verde che incanta l’Europa: dopo Arizala, un talento del Bayern nel mirino di Tare e Allegri

Calciomercato Milan, la linea verde che incanta l’Europa: dopo l’affare Arizala, il Diavolo punta il giovane Licina, un talento conteso anche da Juve e Inter

Il Milan, guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, dimostra di avere le idee molto chiare non solo sul campo, ma anche sul mercato, concentrandosi con decisione sulla cosiddetta «linea verde» dei talenti emergenti. Questo approccio lungimirante è testimoniato dalla mossa ormai pressoché definita per assicurarsi il giovane colombiano Juan David Arizala. Dopo aver chiuso con successo questa prima operazione per un futuro promettente, l’attenzione della dirigenza rossonera si è già spostata su un altro obiettivo di alto profilo che rientra perfettamente nella strategia di investire su profili giovani e con potenziale europeo.

Calciomercato Milan, Licina nel mirino

Il nome in cima alla lista è ora quello di Max Licina, un giocatore che sta suscitando grande interesse a livello internazionale e che attualmente è una pedina nelle giovanili del Bayern Monaco. La sua candidatura è particolarmente allettante per il Diavolo per via della sua grande versatilità in campo, un tratto sempre apprezzato da Allegri. Licina può infatti disimpegnarsi efficacemente sia all’ala destra, dove la sua rapidità e capacità di saltare l’uomo possono creare scompiglio nelle difese avversarie, sia al centro sulla trequarti, agendo da fulcro nella manovra offensiva e garantendo qualità e visione di gioco.

Il percorso per portare il talento in maglia rossonera, tuttavia, non è privo di insidie. Licina è infatti un profilo estremamente conteso, finito prepotentemente nel mirino anche delle rivali storiche della Serie A, Juve e Inter, pronte a dare battaglia per assicurarsi il giovane. In un’ottica di negoziazione complessa con un club esigente come il Bayern Monaco, il Milan potrebbe ricorrere a una formula di mercato che tenga conto delle future proiezioni del giocatore. L’accordo, infatti, potrebbe prevedere per il club bavarese o una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, consentendo al Bayern di beneficiare economicamente di una sua esplosione definitiva in Italia, o addirittura un diritto futuro che gli permetta di riportarlo in Germania in un’ottica di ricompra. Questa strategia mostrerebbe la capacità del Milan di muoversi con flessibilità e creatività sul mercato internazionale, assicurandosi un potenziale crack pur rispettando le esigenze del prestigioso club tedesco.