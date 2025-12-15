Calciomercato
Calciomercato Milan, non solo Fullkrug: Tare al lavoro anche per un difensore ma nessun contatto per lui
Calciomercato Milan, in attacco Fullkrug in pole ma Tare lavora anche per un difensore: al momento nessun contatto per Thiago Silva
Nonostante l’emergenza in attacco sia la priorità assoluta per il Milan, la dirigenza rossonera sta contemporaneamente lavorando anche per rafforzare il reparto difensivo, come richiesto da Massimiliano Allegri.
Secondo quanto riportato da Pietro Balzano Prota di MilanVibesHQ, il club è in fase di valutazione:
PAROLE – «Il Milan ragiona anche sul difensore»
L’inserimento di un nuovo centrale è considerato essenziale per aumentare la profondità e la qualità del reparto arretrato in vista della seconda metà di stagione.
Calciomercato Milan, caccia al difensore ma nessun contatto con Thiago Silva
Tuttavia, Balzano Prota fornisce anche un aggiornamento categorico su uno dei nomi più affascinanti e ricorrenti nelle fantasie dei tifosi:
PAROLE – «Nessun contatto al momento con entourage Thiago Silva»
Questa informazione allinea Balzano Prota con gli altri esperti di mercato, come Fabrizio Romano, che avevano già smentito colloqui in corso con il difensore brasiliano.
Se da un lato Thiago Silva ha espresso la volontà di tornare in Europa come free agent per stare vicino alla famiglia, dall’altro lato, il Milan non sembra aver ancora inserito il suo nome nella lista dei potenziali acquisti difensivi, concentrandosi presumibilmente su profili più giovani o con caratteristiche differenti.
La caccia al difensore è quindi aperta, ma il focus è rivolto altrove, lasciando per ora chiusa la romantica ipotesi di un ritorno dell’ex capitano.