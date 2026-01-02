Calciomercato Milan, Tare e Allegri hanno le idee chiare: in difesa arriverà un profilo con queste precise caratteristiche

Calciomercato Milan, prosegue la ricerca di un difensore centrale in casa rossonera: il profilo dovrà conoscere già il campionato italiano

L’apertura del mercato invernale ha portato in dote al Milan il peso offensivo di Niclas Füllkrug, ma la missione di Igli Tare e Massimiliano Allegri è solo all’inizio. Come riportato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, la priorità assoluta di via Aldo Rossi è ora un difensore centrale che non sia solo una promessa, ma una certezza immediata.

Calciomercato Milan, l’identikit: pronti subito e conoscitori dell’Italia

La strategia rossonera è chiara: in un gennaio intasato da 6 impegni decisivi, non c’è tempo per l’adattamento. Si cercano profili che conoscano già i ritmi e la tattica del calcio italiano:

Luiz Felipe (Rayo Vallecano): È l’ultimo nome balzato in cima alla lista. Tare lo portò alla Lazio nel 2017 e ne conosce perfettamente affidabilità e carattere. L’italo-brasiliano tornerebbe volentieri in Serie A e rappresenterebbe l’usato sicuro ideale per le rotazioni di Allegri.

Kim Min-jae (Bayern Monaco): La suggestione più affascinante. L'ex Napoli è in uscita dai bavaresi e, pur avendo un ingaggio fuori scala (circa 9 milioni), spinge per tornare in Italia per giocare con continuità in vista dei Mondiali 2026. Il Milan punta a un prestito con partecipazione del Bayern allo stipendio.

Tra emergenza e opportunità estere

La necessità di intervenire è dettata anche dall’infermeria. Per la sfida di stasera contro il Cagliari, Allegri deve fare i conti con l’assenza di Gabbia dall’inizio e le condizioni precarie di Pavlović. Questo scenario obbliga la società a non farsi trovare impreparata qualora si aprissero spiragli per “esuberi di lusso” dall’estero (come Eric Dier o Axel Disasi), purché abbiano le caratteristiche per integrarsi istantaneamente nel 4-2-3-1 allegriano.