Fullkrug, l’ora del debutto: Allegri a Cagliari punta sul tedesco. Il tecnico ne ha già deciso il minutaggio

Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan, pur partendo inizialmente dalla panchina, è pronto all’esordio stasera contro il Cagliari

Il 2 gennaio 2026 segna ufficialmente l’inizio dell’era Niclas Füllkrug in rossonero. Dopo i primi allenamenti a Milanello e l’attesa burocratica, l’attaccante tedesco è stato tesserato in tempo record per la trasferta di Cagliari. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il “gigante” ex West Ham è pronto a vivere la sua prima notte da protagonista con la maglia del Diavolo.

Fullkrug e la missione di Allegri: sorpasso e pressione all’Inter

Il Milan scende in campo all’Unipol Domus (ore 20.45) con un obiettivo chiaro: la vetta solitaria della classifica. Vincendo l’anticipo, la squadra di Massimiliano Allegri si porterebbe momentaneamente al primo posto, mettendo una pressione enorme sull’Inter, impegnata solo nel weekend contro il Bologna.

Il centravanti partirà dalla panchina, ma Allegri ha già confermato la possibilità di un esordio a gara in corso. La sua fisicità sarà l’arma in più per scardinare la difesa sarda nei minuti finali. Il ritorno di Rafa: La notizia più importante è il rientro di Rafael Leão dal primo minuto, pronto a innescare le punte con i suoi strappi.

Infermeria e dubbi: Pulisic verso il forfait?

Nonostante l’entusiasmo per il nuovo acquisto, Allegri deve gestire alcune defezioni pesanti: