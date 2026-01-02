Fullkrug, l’ora del debutto: Allegri a Cagliari punta sul tedesco. Il tecnico ne ha già deciso il minutaggio

 Fullkrug, l'ora del debutto: Allegri a Cagliari punta su...
Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan, pur partendo inizialmente dalla panchina, è pronto all’esordio stasera contro il Cagliari

Il 2 gennaio 2026 segna ufficialmente l’inizio dell’era Niclas Füllkrug in rossonero. Dopo i primi allenamenti a Milanello e l’attesa burocratica, l’attaccante tedesco è stato tesserato in tempo record per la trasferta di Cagliari. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il “gigante” ex West Ham è pronto a vivere la sua prima notte da protagonista con la maglia del Diavolo.

Fullkrug e la missione di Allegri: sorpasso e pressione all’Inter

Il Milan scende in campo all’Unipol Domus (ore 20.45) con un obiettivo chiaro: la vetta solitaria della classifica. Vincendo l’anticipo, la squadra di Massimiliano Allegri si porterebbe momentaneamente al primo posto, mettendo una pressione enorme sull’Inter, impegnata solo nel weekend contro il Bologna.

  • Füllkrug arma tattica: Il centravanti partirà dalla panchina, ma Allegri ha già confermato la possibilità di un esordio a gara in corso. La sua fisicità sarà l’arma in più per scardinare la difesa sarda nei minuti finali.
  • Il ritorno di Rafa: La notizia più importante è il rientro di Rafael Leão dal primo minuto, pronto a innescare le punte con i suoi strappi.

Infermeria e dubbi: Pulisic verso il forfait?

Nonostante l’entusiasmo per il nuovo acquisto, Allegri deve gestire alcune defezioni pesanti:

  • Il nodo Pulisic: L’americano avverte ancora fastidio al flessore. Lo staff medico predica prudenza: Christian dovrebbe accomodarsi in panchina.
  • Emergenza difesa: Con Gabbia infortunato e Pavlović debilitato dalla febbre, la retroguardia sarà guidata da Tomori e De Winter, in attesa che il mercato porti il “muro” Kim.
