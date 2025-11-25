Calciomercato Milan, il Sunderland pressa per Gimenez: Tare ha già due obiettivi in Italia e in Ligue 1 per l’attacco

Calciomercato Milan, Gimenez verso la cessione in prestito con obbligo: se parte, Tare punta su Mateo Pellegrino in Serie A o Joaquín Panichelli

Il futuro di Santiago Gimenez è uno dei nodi cruciali per il mercato di gennaio del Milan. L’attaccante messicano è bloccato da un infortunio alla caviglia e la sua situazione emotiva e fisica ha spinto la società a valutare una sua cessione per non ostacolare il sogno Scudetto. A tal proposito, Sport Mediaset rivela che la Premier League si conferma la destinazione più probabile: il Sunderland, squadra attualmente settima in classifica e alla ricerca di un centravanti per la finestra invernale, sta insistendo con decisione per il messicano.

L’agente Rafaela Pimenta è già in contatto con il club inglese, che ha proposto al Milan un prestito oneroso con obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di determinate condizioni. Questa operazione è cruciale per Tare e Furlani, che mirano a rientrare completamente dei 30 milioni di euro spesi un anno fa per l’acquisto dal Feyenoord.

Calciomercato Milan, due le alternative a Santiago Gimenez

In caso di addio del “Bebote”, che dovrebbe rientrare sabato sera contro la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A, la dirigenza rossonera ha già individuato i profili ideali per l’attacco, concentrandosi su due giovani argentini che rappresentano obiettivi sensibili per il ds Tare. Il nome che riscuote maggiore gradimento è quello di Mateo Pellegrino, centravanti classe 2001 che milita in Serie A con il Parma. Il club emiliano valuta il suo cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra importante che riflette il suo potenziale e la sua incidenza nel campionato. L’alternativa principale, anch’essa giovane e argentina, è rappresentata da Joaquín Panichelli, attaccante attualmente in Ligue 1 con lo Strasburgo. Questi due profili under 25 sono la chiara indicazione che il Milan cerca qualità, prospettiva e costi gestibili per assicurare ad Allegri un centravanti che garantisca gol con continuità nella seconda parte della stagione.