Calciomercato Milan, Santiago Gimenez valuta l’addio in inverno: infortunio e digiuno da gol spingono l’attaccante verso l’Inghilterra

Calciomercato Milan, la fase delicata tra infortunio e malessere emotivo spinge Santiago Gimenez lontano dal club rossonero: Tare e Furlani chiedono 30 milioni

Dopo la bella e sofferta vittoria nel Derby e il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello. Il tecnico livornese cercherà di mantenere alta la concentrazione della squadra in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri (sabato, 20.45). Purtroppo, la sfida vedrà con ogni probabilità un’assenza importante nel reparto offensivo, come appreso dalla redazione di Calciomercato.com.

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, è tormentato da mesi da un infortunio alla caviglia destra. Questo problema lo ha costretto a non giocare al 100% per diverso tempo, finché non ha preso la decisione di fermarsi per concentrarsi sul recupero. L’ex Feyenoord aveva rivelato la situazione in un post sui social a novembre, spiegando di aver continuato a giocare nonostante il dolore per il bene della squadra, fino a quando il fastidio non è diventato insostenibile. Il “Bebote” ha saltato le ultime tre partite giocate dal Diavolo (contro Roma, Parma e Inter) e, come confermato oggi, dovrebbe alzare bandiera bianca anche per la sfida contro la Lazio. L’attaccante non è tornato in gruppo nemmeno oggi, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato per recuperare.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez in Premier a gennaio?

La sua situazione va oltre il problema fisico, entrando in una fase estremamente delicata. Giménez è arrivato al Milan nel gennaio 2025 con grandi aspettative, ma la sua storia in rossonero sta pian piano spegnendosi, fino a raggiungere un punto di non ritorno. Il post di novembre evidenzia un disagio non solo fisico ma anche emotivo: il messicano soffre per il prolungato digiuno da gol e sente in maniera eccessiva il peso delle responsabilità. Sebbene la fiducia e il sostegno di Massimiliano Allegri e di tutta la squadra non siano mai mancati, non sono bastati a risollevare il venticinquenne attaccante. La situazione è critica: Giménez vuole imporsi, ma il club non può più aspettare per cullare il sogno Scudetto. Serve un centravanti che faccia gol con continuità.

La manager di Giménez, Rafaela Pimenta, è chiamata ora a un lavoro extra per conciliare le esigenze di tutte le parti in causa. A dodici mesi dal gran lavoro svolto per convincere il Feyenoord alla cessione, l’ex braccio destro di Mino Raiola scenderà di nuovo in campo, sfruttando i contatti in Premier League. Il “Bebote” piace molto all’ambizioso Sunderland di Florent Ghisolfi (ex DS della Roma), che aveva già sondato il terreno la scorsa estate. In Premier c’è anche il Brentford, mentre in Turchia resta vigile il Fenerbahce. L’eventuale cessione del messicano sarà determinante per l’arrivo di un nuovo numero 9 in rossonero. La dirigenza, in particolare Tare e Furlani, vuole rientrare interamente dei 30 milioni di euro versati un anno fa nelle casse del Feyenoord.