 Calciomercato Milan, confronto Tare Allegri: ballottaggio...
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, confronto Tare Allegri: ballottaggio in difesa, sono due i nomi sul taccuino

Published

1 ora ago

on

By

Igli Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore a gennaio: Tare vuole Gila, Allegri sogna il ritorno di Thiago Silva

I sei gol subiti nelle ultime tre partite e il recente flop in Supercoppa contro il Napoli hanno acceso le spie d’emergenza a Milanello. Massimiliano Allegri, nonostante l’ottimo lavoro sulla mentalità del gruppo, chiede ora leadership e sostanza per blindare un reparto apparso troppo fragile.

Calciomercato Milan, il “Sogno Romantico”: Thiago Silva

L’idea che sta infiammando la tifoseria è il ritorno di Thiago Silva. A 41 anni, il difensore brasiliano ha appena concluso la sua avventura al Fluminense e punta a un’ultima sfida europea per convincere Ancelotti a convocarlo per il Mondiale 2026.

  • Il legame con Max: I due si sentono regolarmente e vantano un rapporto di stima nato negli anni dello Scudetto 2011.
  • La posizione del club: Sebbene la dirigenza rossonera preferisca profili giovani, l’esperienza di “O Monstro” è vista come la medicina ideale per uno spogliatoio privo di leader difensivi.

L’obiettivo di Tare: Mario Gila

Mentre Allegri guarda al passato, il DS Igli Tare punta dritto su Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo (classe 2000) è un pallino del dirigente, che lo portò a Roma dal Real Madrid.

  • Contatti in corso: È già fissato un incontro con l’agente Alejandro Camaño (lo stesso di Lautaro e Hakimi) per valutare i costi.
  • Derby di mercato: Sullo spagnolo c’è anche l’Inter, pronta a sfidare il Milan in un duello per gennaio. La valutazione di Lotito si aggira sui 30-35 milioni di euro.

Le alternative: Sassuolo e Top Club

Il casting per la difesa non si ferma qui. Gli scout rossoneri hanno messo nel mirino i gioielli del Sassuolo:

  • Jay Idzes & Tarik Muharemović: La coppia neroverde è seguita da settimane, con osservatori presenti al Mapei Stadium per studiare la loro crescita.
  • Piste Internazionali: Restano vivi i nomi di Kim Min-Jae (Bayern Monaco), scontento per lo scarso impiego con Kompany, e Andreas Christensen del Barcellona. Tramontata, invece, l’ipotesi Sergio Ramos.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.