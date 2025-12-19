Calciomercato
Calciomercato Milan, confronto Tare Allegri: ballottaggio in difesa, sono due i nomi sul taccuino
Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore a gennaio: Tare vuole Gila, Allegri sogna il ritorno di Thiago Silva
I sei gol subiti nelle ultime tre partite e il recente flop in Supercoppa contro il Napoli hanno acceso le spie d’emergenza a Milanello. Massimiliano Allegri, nonostante l’ottimo lavoro sulla mentalità del gruppo, chiede ora leadership e sostanza per blindare un reparto apparso troppo fragile.
Calciomercato Milan, il “Sogno Romantico”: Thiago Silva
L’idea che sta infiammando la tifoseria è il ritorno di Thiago Silva. A 41 anni, il difensore brasiliano ha appena concluso la sua avventura al Fluminense e punta a un’ultima sfida europea per convincere Ancelotti a convocarlo per il Mondiale 2026.
- Il legame con Max: I due si sentono regolarmente e vantano un rapporto di stima nato negli anni dello Scudetto 2011.
- La posizione del club: Sebbene la dirigenza rossonera preferisca profili giovani, l’esperienza di “O Monstro” è vista come la medicina ideale per uno spogliatoio privo di leader difensivi.
L’obiettivo di Tare: Mario Gila
Mentre Allegri guarda al passato, il DS Igli Tare punta dritto su Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo (classe 2000) è un pallino del dirigente, che lo portò a Roma dal Real Madrid.
- Contatti in corso: È già fissato un incontro con l’agente Alejandro Camaño (lo stesso di Lautaro e Hakimi) per valutare i costi.
- Derby di mercato: Sullo spagnolo c’è anche l’Inter, pronta a sfidare il Milan in un duello per gennaio. La valutazione di Lotito si aggira sui 30-35 milioni di euro.
Le alternative: Sassuolo e Top Club
Il casting per la difesa non si ferma qui. Gli scout rossoneri hanno messo nel mirino i gioielli del Sassuolo:
- Jay Idzes & Tarik Muharemović: La coppia neroverde è seguita da settimane, con osservatori presenti al Mapei Stadium per studiare la loro crescita.
- Piste Internazionali: Restano vivi i nomi di Kim Min-Jae (Bayern Monaco), scontento per lo scarso impiego con Kompany, e Andreas Christensen del Barcellona. Tramontata, invece, l’ipotesi Sergio Ramos.