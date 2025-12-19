Calciomercato Milan, confronto Tare Allegri: ballottaggio in difesa, sono due i nomi sul taccuino

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore a gennaio: Tare vuole Gila, Allegri sogna il ritorno di Thiago Silva

I sei gol subiti nelle ultime tre partite e il recente flop in Supercoppa contro il Napoli hanno acceso le spie d’emergenza a Milanello. Massimiliano Allegri, nonostante l’ottimo lavoro sulla mentalità del gruppo, chiede ora leadership e sostanza per blindare un reparto apparso troppo fragile.

Calciomercato Milan, il “Sogno Romantico”: Thiago Silva

L’idea che sta infiammando la tifoseria è il ritorno di Thiago Silva. A 41 anni, il difensore brasiliano ha appena concluso la sua avventura al Fluminense e punta a un’ultima sfida europea per convincere Ancelotti a convocarlo per il Mondiale 2026.

I due si sentono regolarmente e vantano un rapporto di stima nato negli anni dello Scudetto 2011. La posizione del club: Sebbene la dirigenza rossonera preferisca profili giovani, l’esperienza di “O Monstro” è vista come la medicina ideale per uno spogliatoio privo di leader difensivi.

L’obiettivo di Tare: Mario Gila

Mentre Allegri guarda al passato, il DS Igli Tare punta dritto su Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo (classe 2000) è un pallino del dirigente, che lo portò a Roma dal Real Madrid.

È già fissato un incontro con l’agente (lo stesso di Lautaro e Hakimi) per valutare i costi. Derby di mercato: Sullo spagnolo c’è anche l’Inter, pronta a sfidare il Milan in un duello per gennaio. La valutazione di Lotito si aggira sui 30-35 milioni di euro.

Le alternative: Sassuolo e Top Club

Il casting per la difesa non si ferma qui. Gli scout rossoneri hanno messo nel mirino i gioielli del Sassuolo: