Calciomercato Milan, Tare pronto a correre ai ripari: a gennaio servono tre innesti. Ecco dove

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a dare una mano ad Allegri nel mese di gennaio: sono tre i ruoli attenzionati dal DS

L’eliminazione dalla Coppa Italia, sancita dal gol di Mattia Zaccagni a 10 minuti dal termine, ha ristretto gli orizzonti stagionali del Milan. Ora per i rossoneri rimangono il campionato, con il piazzamento Champions League come primo obiettivo, e la Supercoppa Italiana a Riyad. In questo contesto ridimensionato, il giornalista Carlos Passerini propone sul Corriere della Sera un commento netto sulle sfide che attendono il Diavolo da qui a un mese. La prima tappa cruciale è la trasferta di Torino di lunedì, già definita «il primo crocevia», considerando anche che lo scontro diretto tra Napoli e Juventus si toglierà punti a vicenda.

La sequenza successiva di incontri contro Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina è vista da Passerini come il momento ideale per «accelerare» in classifica. È l’ultima vera occasione per prendere il largo prima del giro di boa. Ma l’accelerazione in campo deve essere accompagnata da quella della dirigenza fuori dal campo, in attesa del mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, tre innesti a gennaio

Passerini avverte che il Milan «non potrà restare a guardare», poiché la rosa è considerata «troppo corta» per competere ad alti livelli. Le lacune, emerse anche nella partita contro la Lazio, impongono di alzare il livello. Le necessità, elencate in ordine di urgenza per rinforzare la squadra, sono chiare e precise: «un centravanti, un esterno destro e uno stopper». Intervenire sul mercato non è un’opzione, ma una necessità per Allegri.