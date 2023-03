Calciomercato Milan, può tornare una suggestione dal PSG? Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero ripensare a Sergio Ramos, in scadenza di contratto col PSG: le ultime

L’eliminazione del PSG dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco ha aperto la strada ad una vera e propria rivoluzione estiva. Da Messi a Sergio Ramos, come riferito da calciomercato.com, saranno tanti i calciatori che lasceranno Parigi.

Proprio il difensore spagnolo, da sempre pallino di Maldini, potrebbe tornare di moda: Ramos non ha mai nascosto l’ammirazione per il DT rossonero. La pista, ad oggi una semplice suggestione di calciomercato, non va scartata a priori.