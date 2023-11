Calciomercato Milan, svelato il piano: per gennaio si lavora su questi due profili. Tutti gli aggiornamenti

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato anche del Milan e delle strategie che verranno adottate nelle prossime sessioni di mercato, a partire da gennaio.

I rossoneri – si legge – dovranno essere protagonisti anche a gennaio dopo avere recitato la parte dei leoni in estate per correggere quei reparti come difesa ed attacco che ancora palesano qualche carenza strutturale. E così, al fianco di profili “fatti e finiti”, Moncada e Furlani stanno lavorando alacremente per arrivare prima della concorrenza sui possibili campioni del domani (Popovic e Ouedraogo su tutti).