Calciomercato Milan, c’è la strategia per l’estate: big via solo ad una condizione. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, scelta la strategia del club rossonero per la prossima estate: i big via solo ad una condizione. Ecco quale

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, mentre la squadra di Stefano Pioli è concentratissima sul finale di stagione tra campionato ed Europa League, il calciomercato Milan ha stabilito la strategia per la prossima campagna acquisti estiva in merito alle eventuali cessioni dei big della rosa.

Per il club rossonero non esistono incedibili ma non c’è neanche la necessità di mettere in vendita i top player presenti a Milanello: come per Tonali la scorsa estate sarà l’entità delle offerte ricevute il discrimine per decidere se concedere il via libera o meno. Tutto il ricavato andrebbe poi investito sul rafforzamento della squadra.