Calciomercato Milan: spunta un retroscena con la Lazio

Calciomercato Milan: il club rossonero in questa sessione estiva avrebbe provato a strappare alla Lazio un giocatore di enorme qualità…

Il Milan ha prelevato infine Messias per la trequarti, ma stando a quanto riporta Il Messaggero in edicola questa mattina, sarebbe spuntato un clamoroso retroscena con la Lazio in ottica calciomercato.

Secondo il noto giornale, il club di Via Aldo Rossi avrebbe seriamente sondato la pista Luis Alberto, trovandosi però un muro insormontabile: Lotito avrebbe chiesto non meno di 50 milioni di euro.