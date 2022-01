Calciomercato Milan: spunta un nuovo profilo, i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera prosegue la caccia al difensore centrale, spunta un nuovo nome proveniente…

Calciomercato Milan: prosegue la caccia al difensore centrale che come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina non sarà un giocatore di quantità ma di qualità.

Stando alle ultime indiscrezioni il Diavolo avrebbe sondato il terreno con il Tottenham per avere in prestito Japhet Tanganga ma gli Spurs avrebbero rifiutato.

Tanganga ha 22 anni. Ha esordito in prima squadra ad inizio 2020 contro il Liverpool quando in panchina c’era José Mourinho. Dotato di un fisico potente e molto bravo nel gioco aereo, all’occorrenza può fare anche il terzino destro, anche se il meglio lo dà certamente da centrale di difesa. Con la maglia del Spurs ha giocato finora 41 partite, 17 delle quali in questa stagione.