Calciomercato Milan: Sportiello il prossimo vice Maignan? Ultime sul possibile avvicendamento con Tatarusanu tra i pali

Nella mappa programmatica di Maldini e Massara, c’è l’innesto di un secondo portiere alle spalle di Maignan, visto che Tatarusanu va in scadenza e non sarà rinnovato. Nel lotto dei portieri italiani (che farebbe recuperare un posto in lista Champions) c’è sicuramente il nome di Marco Sportiello, 30 anni, in scadenza di contratto con l’Atalanta e profilo gradito alla dirigenza. Nelle prossime settimane è possibile che l’argomento venga trattato con il suo agente, Giuseppe Riso.