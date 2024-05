Calciomercato Milan, si pensa al sostituto di Theo Hernandez: nel mirino un talento brasiliano NOVITÀ

Calciomercato Milan, si pensa al sostituto di Theo Hernandez: nel mirino un talento brasiliano. La NOVITÀ sul terzino

Il calciomercato Milan studia quello che potrebbe essere il sostituto di Theo Hernandez. In particolare, come riportato da Julio Miguel Neto, i rossoneri starebbero seguendo il terzino del Flamengo, Ayrton Lucas.

PAROLE – «Théo Hernandez dovrebbe unirsi ai bavaresi. Un fatto curioso è che l’agente di Théo, Manuel Garcia Quilón, era anche l’allenatore di Filipe Luíz, all’epoca giocatore dell’Atlético Madrid e oggi ex terzino del club di Rio de Janeiro oltre a ex compagno di squadra di Ayrton Lucas. Il Flamengo non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale per il terzino, ma potrebbe perdere il giocatore a metà anno! Il Milan (che accetta la cessione di Théo al Bayern) vede in Ayrton Lucas una possibilità concreta!»