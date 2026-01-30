Calciomercato Milan, via libera per Mateta? Il Crystal Palace chiude per il sostituto! Ultime

Calciomercato Milan, il Crystal Palace chiude per Guessand: è lui il sostituto di Mateta, ormai libero di trasferirsi in rossonero

Il mercato internazionale si muove alla velocità della luce e l’ultimo tassello mancante per il passaggio di Jean-Philippe Mateta al Milan è finalmente andato al suo posto. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Crystal Palace ha rotto gli indugi per il sostituto del francese, sbloccando di fatto il via libera definitivo per il trasferimento a Milanello.

Calciomercato Milan, il blitz delle “Eagles”: arriva Evann Guessand

La dirigenza del Palace ha agito con rapidità chirurgica per non restare scoperta dopo l’addio del suo bomber:

L’accordo: Evann Guessand lascia l’ Aston Villa per trasferirsi al Crystal Palace con la formula del prestito con clausola di riscatto .

lascia l’ per trasferirsi al Crystal Palace con la formula del . Via libera per Mateta: Fabrizio Romano sottolinea come l’innesto di Guessand sia la mossa decisiva operata dal club londinese per coprire il vuoto lasciato da Mateta , ormai considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan.

Fabrizio Romano sottolinea come l’innesto di Guessand sia la mossa decisiva operata dal club londinese per coprire il vuoto lasciato da , ormai considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Incastro perfetto: L’uscita di Guessand dall’Aston Villa (che nelle scorse ore aveva chiesto informazioni su Loftus-Cheek) conferma i rapporti eccellenti tra i club coinvolti in questo intreccio di mercato che vede il Milan come grande beneficiario.

La strada è spianata per Allegri

Con il Palace che ha trovato il suo nuovo centravanti, non ci sono più ostacoli burocratici o tecnici. Igli Tare e Gerry Cardinale hanno completato il puzzle: Mateta può ora decollare verso l’Italia per sostenere le visite mediche e mettersi immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri. L’arrivo del francese, unito alla freschezza del giovane Cissé, delinea un Milan profondamente rinforzato e pronto a dare battaglia su ogni fronte in questo 2026.