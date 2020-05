Calciomercato Milan: sono sei i contratti in scadenza, tra questi spicca quello di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, unici ad aver convinto…

Il Milan starebbe valutando quale contratto rinnovare nella prossima stagione: sono sei quelli in scadenza. Coloro che hanno brillato sarebbero Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, pronto il club a far di tutto pur di trattenerli a Milanello.

Discorso inverso per Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia, entrambi over 30 e non rientranti nel progetto Elliott. Il primo sarebbe pronto a sposare nuovamente l’Atalanta, mentre il secondo avrebbe corteggiatori all’estero, in particolar modo in Argentina.

È rebus Saelemaekers, giunto in prestito a gennaio ma quasi mai utilizzato da Stefano Pioli: risulta difficile una sua permanenza in maglia rossonera, mentre il futuro di Begovic dipenderebbe molto da quello di Reina o Antonio Donnarumma.