Sorloth-Milan, nome nuovo per l’attacco: cosa succede

Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco rossonero della prossima stagione: sondaggio di Furlani per Sorloth

Spunta un nome nuovo nel calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione. Come riferito da Matteo Moretto per Relevo, i rossoneri avrebbero effettuato un sondaggio con il Lipsia per Sorloth, attaccante nell’ultima stagione in prestito alla Real Sociedad.

La punta, che con il club spagnolo ha realizzato 12 gol in campionato, piace al club rossonero che per ora però non ha affondato il colpo. Dal canto suo la Real Sociedad proverà a riprenderlo dai tedeschi.