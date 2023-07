Calciomercato Milan, sondaggio per Dia: la richiesta della Salernitana

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno effettuato un sondaggio per Dia, punta della Salernitana: tutti i dettagli

Boulaye Dia è il nuovo nome del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione. Come riferito da repubblica.it infatti, i rossoneri hanno effettuato un primo sondaggio con la Salernitana.

Il club di Iervolino ha risposto che la punta è in vendita ma solo per il valore della clausola rescissoria: 25 milioni di euro. La clausola in questione è pagabile in due rate ed è valida fino al 20 luglio.