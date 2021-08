Calciomercato Milan, sfuma definitivamente Corona: il motivo

Calciomercato Milan, sfuma definitivamente Jesus Corona per la trequarti: ecco il motivo dell’opposizione del Porto. I dettagli

Brutte notizie in chiave calciomercato in casa Milan, che si vede costretto a salutare definitivamente la pista che avrebbe potuto portare Jesus Corona in rossonero: il Porto non è disposto a valutare offerte inferiori ai 15/16 milioni di euro, mentre la proposta di Maldini e Massara non supera i 10/11 milioni.

Dunque rimane molto caldo il nome di Romain Faivre, convocato ma non partito per la trasferta di Strasburgo, pronto a diventare il trequartista che Pioli desidera da tempo.