Calciomercato Milan: sfida alla Juventus per un difensore del Manchester United

Il Milan continua a guardare al futuro in ottica calciomercato. In tal senso i rossoneri sfidano la Juventus per un difensore

Sfida non solo in campo. Il Milan continua a guardare al futuro in ottica calciomercato. In tal senso i rossoneri sfidano la Juventus per un difensore del Manchester United:

secondo il Daily Star’, si tratta di Victor Lindelöf. Il contratto dell’ex Benfica scadrà il 30 giugno 2024, ma la dirigenza dei ‘Red Devils’ ha deciso di far scattare la clausola unilaterale per il prolungamento dello stesso fino al 30 giugno 2025. Segno che vogliono tenerlo? Tutt’altro. Il Man Utd ha preso questa decisione per poter vendere Lindelöf a rossoneri o bianconeri a una cifra congrua, avendo maggiore forza contrattuale nella situazione. Pagato 35 milioni di euro oltre cinque anni fa, ora il club inglese sembra disposto a vendere Lindelöf per 17: cessione possibile a gennaio o a giugno 2024.