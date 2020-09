Calciomercato Milan: scopriamo Hauge, nuovo acquisto rossonero

Alla scoperta dell’attaccante norvegese, prossimo acquisto rossonero, capace di segnare al Milan scorsa settimana in Europa League

La prima immagine che viene in mente ai tifosi del Milan quando gli si sottopone il nome di Jens Petter Hauge è senz’altro il fendente che ha trafitto Donnarumma nella sfida di giovedì scorso a San Siro tra i rossoneri e il Bodø/Glimt.

Ma il giovane attaccante classe 1999 non è solo questo; avendo avuto la fortuna di vederlo dal vivo, possiamo tracciare un profilo più esaustivo. Intanto non è un centravanti puro, anche se può farlo ma gli piace partire da sinistra ed accentrarsi (un po’ come Rebic, tanto per intenderci, ndr). 184cm di statura, fisico longilineo, ha realizzato 17 reti e fornito 11 assist tra campionato norvegese e preliminari di Europa League. Un jolly offensivo che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco e pertanto l’identikit perfetto per la dirigenza del Milan che sta lavorando su calciatori polivalenti, proprio come lui.