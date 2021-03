Calciomercato Milan, Schirà: «Proposto un portiere, ecco i dettagli»

Il giornalista Nicolò Schirà ha lanciato una notizia di calciomercato riguardante il Milan e la situazione portieri

Il calciomercato del Milan verte sulla situazione portieri. Secondo quanto riportato da Nicolò Schirà, i rossoneri non dovrebbero rinnovare il contratto ad Antonio Donnarumma e sono dunque alla ricerca di un suo sostituto. Uno dei nomi proposti è quello di Antonio Mirante, per il quale la Roma ha interrotto i contatti per un prolungamento.