Calciomercato Milan, clamoroso intrigo Loftus-Cheek! Prende corpo lo scambio con la rivale di sempre

Calciomercato Milan, spunta l’intrigo legato a Loftus-Cheek: possibile scambio tra l’inglese e Gatti con la Juventus. Ultime

Il mercato di gennaio si infiamma con un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Milan e Juventus starebbero lavorando a uno scambio di prestiti che accontenterebbe tutte le parti in causa, coinvolgendo due giocatori in cerca di rilancio per non perdere il treno dei Mondiali 2026.

Calciomercato Milan, i dettagli dell’affare: Loftus-Cheek da Spalletti, Gatti da Allegri

L’operazione nasce da necessità tattiche e ambizioni personali incrociate:

L’inglese è scivolato nelle gerarchie di , trovando poco spazio nel 3-5-2 rossonero. , suo storico estimatore, lo ha individuato come il rinforzo ideale per dare fisicità alla mediana bianconera, soprattutto ora che Koopmeiners sta agendo in posizione più arretrata. Ruben cerca minuti per convincere Tuchel a portarlo al Mondiale con l’Inghilterra. Federico Gatti al Milan: Allegri ha bisogno di rinforzi in difesa e riabbraccerebbe volentieri uno dei suoi “pretoriani”. Gatti, superato l’infortunio, ha visto ridursi il suo minutaggio a Torino dopo il rientro di Bremer. Il difensore vuole giocare per rientrare nel giro della Nazionale italiana in vista dei playoff mondiali.

La palla passa ai DS

L’idea è nata dopo un vertice alla Continassa tra la dirigenza Juve e Spalletti. Ora tocca a Igli Tare e Ottolini definire i dettagli burocratici di questo scambio di prestiti secchi fino a giugno. Per il Milan si tratterebbe di un innesto di grinta e affidabilità, mentre per la Juve sarebbe l’aggiunta di quella duttilità tattica tanto cara al tecnico toscano.