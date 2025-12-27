Calciomercato Milan, clamoroso scambio all’orizzonte tra rossoneri e Juventus. Segui le ultimissime

Le vie del mercato sono infinite e, con l’avvicinarsi della sessione invernale, un’indiscrezione bomba scuote l’asse Milano-Torino. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, la Juventus avrebbe avviato i primi sondaggi per imbastire un’operazione a dir poco sorprendente con il Milan. Il profilo finito sotto i riflettori bianconeri è quello di Christopher Nkunku, il talentuoso fantasista francese ex Chelsea e Lipsia, che finora ha rappresentato una delle più grandi delusioni di questo inizio di stagione per i colori rossoneri.

Il piano della Juventus per rilanciare Nkunku

Nonostante un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative all’ombra della Madonnina, la Vecchia Signorasembrerebbe convinta che il classe ’97 possieda ancora qualità e potenziale inespressi. Nonostante i 27 anni di età, la dirigenza torinese avrebbe seriamente valutato l’ipotesi di sedersi al tavolo delle trattative con il Diavolo per discutere di uno scambio alla pari. L’obiettivo dei bianconeri è rigenerare un calciatore che in Bundesliga aveva mostrato numeri da fuoriclasse, ma che nel sistema tattico milanista non è mai riuscito a integrarsi.

Federico Gatti: la pedina di scambio per i rossoneri

La contropartita tecnica messa sul piatto sarebbe Federico Gatti, il difensore centrale della Nazionale noto per la sua debordante forza fisica e lo spirito combattivo. Qui entra in gioco la visione strategica di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano richiamato sulla panchina del Milan per riportare solidità e pragmatismo. Pare infatti che Gatti rappresenti la prima scelta assoluta di Allegri per rinforzare il reparto arretrato della compagine milanista, garantendo quella cattiveria agonistica necessaria per blindare la porta di Maignan.

La regia di Igli Tare e la strategia del club meneghino

A gestire questa complessa partita diplomatica sarà Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente carismatico e abilissimo nello scouting internazionale. Tare, in costante contatto con la proprietà, dovrà valutare se rinunciare definitivamente all’investimento fatto su Nkunku per assecondare i desideri del proprio tecnico. Lo scambio permetterebbe al Diavolo di liberarsi di un ingaggio pesante e di una pedina poco funzionale, acquisendo in cambio un difensore pronto e stimato dal proprio allenatore.

Riusciranno le due società a trovare la quadra economica e tecnica? La sensazione è che il dialogo sia solo all’inizio, ma la volontà di Allegri di avere Gatti potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare l’affare entro gennaio.