Calciomercato Milan, Scamacca per svecchiare l’attacco: c’è concorrenza

L’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha tanti estimatori in Italia e non solo, lui vuole giocare e guadagnarsi la Nazionale

Gianluca Scamacca non è una novità abbia tanti estimatori. Nelle ultime settimane sta trovando anche continuità da titolare e in zona gol. Il classe ’99 vuole guadagnarsi la chiamata del Ct Mancini per la Nazionale ed ecco dunque che il suo volere è giocare.

Tanti estimatori per lui dall’Inter, che lo ha cercato in estate, la Juventus, il Milan per avere un giovane vice Ibra e la Fiorentina che potrebbe prenderlo per il dopo Vlahovic. Diverse squadre anche dalla Premier League lo stanno monitorando ma per ora il suo unico pensiero è restare in Italia e giocare con continuità. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.