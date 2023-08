Mercato Milan, l’Atalanta sfida l’Inter per Scamacca! Le ultime. L’attaccante azzurro ora è nel mirino delle due squadre lombarde

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, per Gianluca Scamacca è una sfida aperta tra Inter e Atalanta.

I bergamaschi continuano a insistere sull’attaccante, che è stato a lungo obiettivo di mercato del Milan: offreno di più rispetto all’Inter (che non andrà oltre i 24+4 di bonus già offerti) sia al West Ham sia al calciatore ex Sassuolo. Il giocatore ha dato la priorità ai neroazzurri, ma non è detta l’ultima.