Calciomercato Milan, mirino su Giorgio Scalvini: il piano di Tare e Allegri. Segui tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato del Milan non conosce sosta. Mentre la truppa guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua pragmatica gestione tattica e la capacità di valorizzare i giovani talenti, rifinisce la preparazione in vista dell’imminente sfida di campionato contro il Verona, i vertici societari sono già proiettati al futuro. I radar del Diavolosono puntati con decisione verso Bergamo, sponda Atalanta, per monitorare uno dei gioielli più preziosi del panorama calcistico nazionale.

L’obiettivo di Igli Tare: colpo in difesa

Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista Alfonso Sciascia, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, Igli Tare — dirigente esperto e profondo conoscitore del mercato internazionale — avrebbe segnato in cima alla sua lista il nome di Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003, colonna portante della Dea e della Nazionale Italiana, è considerato uno dei prospetti più lucenti del calcio europeo grazie alla sua eleganza negli interventi e alla visione di gioco fuori dal comune.

Perché Scalvini è il profilo perfetto per il nuovo Milan

L’interesse della dirigenza di via Aldo Rossi per il centrale orobico non è affatto casuale, ma risponde a una strategia tecnica e burocratica ben definita:

Il pupillo di Max: Allegri apprezza moltissimo la duttilità tattica del giovane centrale. Scalvini, infatti, è capace di agire con naturalezza sia in una difesa a tre che come mediano davanti alla difesa, offrendo soluzioni tattiche preziose per il modulo flessibile del tecnico toscano.

Il fattore liste UEFA: L'innesto di un calciatore formato nel vivaio italiano è fondamentale per le liste Serie A e Champions League. Il Milan ha estrema necessità di inserire elementi di qualità prodotti in Italia per rispettare i parametri richiesti dai regolamenti.

Prezzo e opportunità: La valutazione di mercato di Giorgio Scalvini si aggira attualmente tra i 25 e i 30 milioni di euro. Tuttavia, la cifra potrebbe subire un lieve ribasso a causa dei recenti infortuni muscolari (una lesione al flessore) che ne hanno rallentato l'avvio di stagione, aprendo uno spiraglio per una trattativa vantaggiosa per il club meneghino.

Strategia e prospettive future

Il Diavolo sembra dunque intenzionato a ringiovanire il reparto arretrato con un profilo di assoluto spessore. Se Igli Tareriuscisse a strappare il sì dei Percassi, il Milan si assicurerebbe un titolare per il prossimo decennio, consolidando quel blocco italiano tanto caro alla nuova gestione tecnica. Gli sviluppi nelle prossime settimane saranno decisivi per capire se l’assalto a Scalvini potrà concretizzarsi già nella prossima sessione di mercato.