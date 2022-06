Calciomercato Milan: il Sassuolo chiede 40 milioni per Berardi. I rossoneri ritengono la cifra spropositata

Domenico Berardi resta tra i profili valutati dal Milan per il ruolo di esterno offensivo a destra.

Come riferito da Tuttosport il Sassuolo non ha però intenzione di mollare tanto facilmente. L’attaccante calabrese, dopo l’ultima stagione, viene infatti valutato ben 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva e che i rossoneri non hanno intenzione di spendere.