Calciomercato Milan, Samardzic adesso più lontano dal vestire la maglia rossonera: avanza un club di Serie A

Si riducono sempre di più le possibilità per il Milan di arrivare a Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Udinese. Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la Juve avrebbe già incassato i primi sì del giocatore, che sogna il salto in una big.

Per convincere il centrocampista i bianconeri potrebbero mettere sul piatto uno stipendio tre volte superiore rispetto a quanto percepisce in Friuli. Resta poi da convincere l’Udinese, che potrebbe accontentarsi di un prestito con diritto/obbligo di riscatto.