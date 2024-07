Calciomercato Milan, Sahin ALLO SCOPERTO sull'obiettivo rossonero: «Non ci sto a questo gioco! Lui mi ha detto che...»

Nuri Sahin, allenatore del Borussia Dortmund, si è espresso così a proposito dell’obiettivo del calciomercato Milan. Le dichiarazioni

Ai microfoni di RuhrNachrichten.de, l’allenatore del Borussia Dortmund Nuri Sahin ha parlato del futuro di Karim Adeyemi, attaccante accostato anche al calciomercato Milan. Queste le sue dichiarazioni.

ADEYEMI – «Lui sa cosa penso di lui, non inizierò a commentare ogni voce qui. Non ci sto a questo gioco. L’importante è quello che voglio da Karim e quello che mi ha detto lui è importante per me. Tutto il resto non mi riguarda».