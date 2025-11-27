Calciomercato Milan, Fabrizio Romano svela: «Fullkrug offerto in Italia, Fabio Silva occasione vera. E c’è un retroscena»

Calciomercato Milan: il noto giornalista fa il punto sulle occasioni invernali, tra un bomber in uscita e un giovane talento che sogna l’Italia

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano, in compagnia del collega Matteo Moretto, ha fatto un po’ il punto in vista del prossimo calciomercato invernale. L’analisi si è concentrata sulle possibili occasioni che il mercato di riparazione potrebbe offrire, facendo anche i nomi di alcuni giocatori che sono stati accostati al Milan o che potrebbero rientrare nei radar delle big di Serie A. Il primo profilo analizzato è quello di Niclas Fullkrug, attaccante che sembra ormai ai margini del suo attuale club e cerca una via d’uscita immediata.

SU FULLKRUG – «Confermo che andrà via. È stato già offerto in queste ore in Italia e Germania, quindi è un nome da tenere d’occhio per gennaio».

Calciomercato Milan, retroscena su Fabio Silva

Successivamente, l’attenzione di Romano si è spostata su un altro talento che sta vivendo un momento complicato in Bundesliga: Fabio Silva. Il portoghese, trasferitosi al Borussia Dortmund, non sta trovando lo spazio sperato e valuta l’addio. La sua situazione si intreccia con le esigenze di diverse squadre italiane, tra cui la Juventus, la Roma e lo stesso Milan, la cui strategia dipenderà molto dal futuro di Santiago Gimenez.

SU FABIO SILVA – «È andato a Dortmund in estate, nonostante i corteggiamenti in estate, ma non gioca, sta facendo tanta fatica e sta pensando di partire a gennaio. È una possibilità concreta. Quindi occhio a Fabio Silva perché nel giro degli attaccanti, con le varie squadre che cercano, ce ne sono diverse, magari la Juventus, per quanto riguarda l’attacco la Roma certamente, vedremo il Milan cosa succederà con Gimenez. Ci sono una serie di caselle che potrebbero andare ad occuparsi, e Fabio Silva è da tenere d’occhio, perché mi dicono che una partenza a gennaio è una cosa che il giocatore sta seriamente prendendo in considerazione. Tra l’altro la Roma ci aveva fatto più di un pensiero. Anche il Milan ci aveva fatto qualche pensiero. Quando era filtrato il nome, soprattutto sulla stampa, al giocatore non è passato indifferente questo tipo di desiderio».