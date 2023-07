Calciomercato Milan: la Roma si muove per Frattesi

Sul mercato estivo sta tenendo banco il tema Frattesi. Per il giocatore è derby di mercato tra Milan e Inter ma non solo

Sul mercato estivo sta tenendo banco il tema Frattesi. Per il giocatore è derby di mercato tra Milan e Inter ma non solo.

Come riportato da Calciomercato.com la Roma è pronta ad offrire 10 milioni subito (quelli di Volpato e Missori) per il prestito oneroso e altri 11 più 3 di bonus tra un anno in obbligo di riscatto. In questo modo la valutazione sarebbe di circa 33 milioni, vicina ai 35 chiesti da Carnevali.